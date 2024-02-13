Спектакль звезды сериалов «Кухня» и «Вызов» Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой отменили в Дубае. Постановка была запланирована на 9 марта, но организацторы заявляют, что билеты практически никто не покупал.

Напомним, в начале прошлого года Дмитрия Назарова в женой уволили из МХТ Чехова за критику СВО и антироссийские высказывания. Сам актер рассказал, что его сперва намеревались лишь на некоторое время отстранить от участия в постановках театра. Также, по его словам, художественному руководителю МХТ Константину Хабенскому было сложно принять решение об увольнении актерского семейства.

В Дубае чета намеревалась показать спектакль «Корень зла», который уже был показан в Ереване, Батуми, Тбилиси и турецкой Анталье. Постановка рассказывает о совершенно разных женщине и мужчине, которые остались в мире одни и вынуждены находить общий язык.