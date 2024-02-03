В США в штате Кентукки умер знаменитый сурок Мейджор, предсказывающий наступление весны. Об этом сообщили журналисты американского телеканала LEX 18. Сурок проживал в Центре дикой природы «Второй шанс» в округе Буллит. Животному было 10 лет.

Как сообщили представители зооцентра, причиной смерти Мейджора стали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Животное умерло во время сна 2 февраля.

«Он был полон потрясающей энергии до самого конца. Он навсегда останется в наших сердцах», – отметили сотрудники зооцентра «Второй шанс».

Традиционно в Соединенных Штатах 2 февраля отмечают День сурка. Считается, что именно в этот день наблюдение на сурком поможет предугадать, какой будет весна. По поведению животного судят о близости наступления тепла.

Судя по поверью сурок, вылезший из своей норы, не видит своей тени и не залезает обратно в нору, то значит, что зима вскоре отступит и придет долгожданная весна. Если же животное испугалось своей тени и обратно спряталось в нору, то стоит ожидать еще целых шесть недель зимы.