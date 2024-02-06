Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале об атаке украинских беспилотников на город Губкин. По словам главы региона, повреждения получило четыре дома в населенном пункте.

«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Различные повреждения выявлены на территории 4 частных жилых домовладений», – написал Вячеслав Гладков.

Отмечается, что в результате падения вражеского беспилотника, в частных домовладениях были выбиты окна, посечены осколками фасады, крыши и заборы.

По сообщению Министерства обороны РФ, за минувшую ночь в Белгородской области российскими средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Приграничные и центральные российские регионы подвергаются регулярным атакам дронами ВСУ. Кроме того, украинские боевики неоднократно устраивали диверсии на российских территориях.