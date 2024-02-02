Оператор и режиссер Павел Капинос, снявший сериалы «Отель Элеон» и «Кухня», умер на 49-м году жизни. Об этом сообщила сценарист Анна Меликян, с которой он работал над фильмом «8» с Евгением Цыгановым.

«Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь… И не подготовиться… И сказать нечего… Надо обязательно беречь друг друга…», – сообщила Меликян.

Она также выразила соболезнования родным и близким режиссера.

Капинос в качестве оператора принял участие во множестве проектов, среди которых «Духless 2», «Последний богатырь», «Мертвое озеро», «Холостяки» и прочие.

Также в карьере Капиноса есть и режиссерские работы. Он снял фильмы «Прощай, любимая» (также являлся соавтором сценария) и «Изоляция».