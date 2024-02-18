В 2025 году, спустя 10 лет после выхода первой части, появится третий сезон сериала «Метод». Снимать его снова будет режиссер Юрий Быков.

Он рассказал, что после съемок первого сезона счел историю завершенной, не требующей продолжения.

«В первом сезоне был комикс, был дух страшной сказки, но спустя 10 лет он будет смотреться неактуально с эстетической точки зрения. В новой концепции есть возможность совместить современный реалистичный взгляд на маньяка и его жизнь. Такая эстетика есть в моем авторском кино. Довольно часто мне говорят, что «Метод» – отец современного русского сериала. И мне, и всей команде, которая работала над первым «Методом», безумно приятно это слышать», – пояснил режиссер.

Напомним, что в двух сезонах главными персонажами были следователь Родион Меглин и его стажер, а затем следователь Есения Стеклова. Их роли исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева.

Второй сезон «Метода» вышел в 2020 году, его снимал режиссер Александр Войтинский.