Жители уральских сёл возмущены методами добычи золота, которые угрожают экологической катастрофой. О своих опасениях они рассказали в обращении к российскому президенту В. Путину.

Жители трех уральских деревень (Арамашка, Жуково, Сохарева) призывают навести порядок с золотодобычей. Они считают, что добыча драгметаллов ведется с нарушением законов. По их словам, добыча золота идет на землях сельскохозяйственного назначения. Это приводит к уничтожению плодородной почвы, говорится в обращении. А без плодородной земли сельские жители «зачахнут». К тому же такая добыча золота загрязняет реки и грунтовые воды.

По словам местных жителей, разведка месторождений в окрестностях их сел ведется 2 года. Согласия собственников земле не спрашивают. Работы не афишируют. Накануне жители узнали, что по решению Роснедр начат процесс изъятия земель, за которым последует гибель села.