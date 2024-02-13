Американские ученые в ходе своего масштабного исследования выяснили тесную взаимосвязь между сидячим образом жизни и повышенным риском развития деменции. Соответствующие результаты были опубликованы в научном издании PNAS.

В данном эксперименте приняло участие более 100 тысяч человек. Для отслеживания физической активности участников исследования ученые использовали акселерометры. Собрав все необходимые данные, специалисты приступили к наблюдению за здоровьем испытуемых.

Данное исследование длилось на протяжении шести лет. По итогу ученые смогли определить, что у 414 участников эксперимента были обнаружены признаки деменции. По результатам исследования специалисты сделали вывод, что риск возникновения деменции повышается в случае, если у человека низкая физическая активность. Проводя в сидячем положении более десяти часов в день, человек значительно увеличивает риск развития данного заболевания. Поэтому специалисты рекомендуют людям, с сидячей работой делать перерывы каждый час для выполнения несложной физической зарядки.