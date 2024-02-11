Команда ученых в кальдере Сумису у побережья островов Огасавара, Япония, обнаружила на глубине 812 метров ранее неизвестный вид медуз. Специалисты дали новому виду название Santjordiapagesi, что в переводе означает «медуза Георгиевского креста». Ее название напрямую связано с видом данного морского существа, так как ученые обнаружили красный участок тела, напоминающий крест.

Представители Santjordiapagesi имеют небольшой размер по сравнению с другими аналогичными видами. Диаметр особи достигает 10 сантиметров.

«Этот вид сильно отличается от всех глубоководных медуз, обнаруженных на сегодняшний день. Он относительно небольшой, тогда как другие в такой среде намного больше», – рассказал ученый Андре Морандини.

По мнению специалиста, наличие красного креста на теле медузы может быть свзан с захватом пищи. Он помогает прятать ее от хищников.

Ученые отмечают, что яд обнаруженной медузы может содержать в своем составе вещества, в которых могут присутствовать ранее неизвестные элементы.