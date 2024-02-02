Уже достаточно долгое время бытует распространенное мнение, что выпечка, созданная на дрожжах, вредит организму. В Сети есть множество материалов, в которых говорится о подавлении здоровой микрофлоры кишечника дрожжами, что в итоге может привести к возникновению онкологических заболеваний.

Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИИ провели исследование хлебопекарной промышленности и опровергли миф о вреде дрожжевого хлеба. По словам ученых, жизнедеятельность дрожжей прекращается уже при температуре выше 60° С. Поэтому во время процесса выпекания хлеба от «вреда» дрожжей не остается и следа, так как температура выпекания хлебобулочных изделий значительно выше 60° С.

Кроме того, по словам экспертов, хлебопекарные дрожжи – это чистая биомасса полезных клеток. В них содержится белок, витамины группы В и ряд иных биологически активных веществ, положительно влияющих на пищевую ценность хлеба. Поэтому есть дрожжевой хлеб не опасно, а даже полезно в разумных количествах.