Группа ученых из США, Канады и Испании в ходе совместного исследования обнаружили новые биологические организмы в теле человека. Специалисты выяснили, что в ротовой полости и кишечнике человека находятся некоторые структуры, по своему виду напоминающие палочки. Ранее они науке не были известны.

Обнаруженным структурам было дано название «обелиски». Они представляют собой фрагменты генетического материала – небольшой элемент, передающий информацию в клетку. Их размер даже меньше размера вироидов – вирусоподобных частиц с крошечными РНК-структурами. Но несмотря на схожесть вироидов и обелисков, генетическая последовательность вторых оказалась уникальной для науки. Сейчас ученые пытаются выяснить, какое воздействие эти структуры могут оказывать на здоровье человека.

Кроме того, специалистам предстоит выяснить, какое место обелиски занимают в балансе микробиоты. Ряд ученых выдвинули гипотезу, что вироиды и схожие на них структуры являются предшественниками жизни на нашей планете.