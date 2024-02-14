Группа исследователей из Китая разработала новую методику для редактирования наследуемых генов растений, позволяющую ускорить процесс изменения генома в несколько раз. Об этом в своем материале пишет китайское издание South China Morning Post.

В основе разработанного учеными Южного научно-технологического университета в Шэньчжэне метода лежит технология молекулярной хирургии CRISPR/Cas. Данный метод позволяет разрезать цепочки ДНК и заменять отдельные ее участки другими генами. При этом если классический метод генного редактирования занимает от месяца до года, то новая технология позволяет ускорить процесс до нескольких недель.

Новый метод получил название «разрезание, погружение и почкование» (CDB). Его суть заключается в точной доставке генетических редакторов в конкретные клетки. На практике процесс выглядит следующим образом: во-первых, необходимо срезать наиболее способную к регенерации часть растения, во-вторых, погрузить ее в специальный раствор, после чего ткани растения восстановятся и продолжат рост.