Канадские специалисты из Université Laval определили одну из причин быстрого увядания кожи. Ученые выяснили, что совместное воздействие сигаретного дыма и ультрафиолетового излучения значительно ускоряет процесс старения кожи. Об этом сообщает интернет-портал Scientific Reports.

Согласно результатам проведенного исследования, во время одновременного воздействия ультрафиолетовых лучей и сигаретного дыма на кожу снижается синтез проколлагена и ингибирование сигнального пути TGF-β. Именно он отвечает за процессы регенерации кожных покровов. Кроме того, данное воздействие приводит к увеличению активности ММР-1. А это чревато разрушением белков коллагена, которые предназначены поддерживать эластичность и упругость кожи.

Ученые в ходе своих исследований использовали специальные модели – заменители кожи. Именно их подвергали воздействиям ультрафиолетового излучения, имитирующего солнечную энергию и экстрактам сигаретного дыма.