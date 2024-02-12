В Индии врачи прооперировали 77-летнего пенсионера и извлекли из его брюшной полости опухоль, весом 14 килограммов. Такую информации передает издание The Times of India.

Специалисты медицинского учреждения Sir Ganga Ram Hospital в Нью-Дели проведи очень сложную операцию. У пожилого мужчины в брюшной полости выросла опухоль огромных размеров. Она заняла 85% пространства брюшной полости и сдавливала все внутренние органы. Размер данного новообразования составил 75 см на 45 см, а его вес – 14 килограммов.

По словам лечащего врача пациента Саувитра Рамата, эта опухоль является самой крупной в истории среди ранее встречавшихся видов подобных новообразований. Опухоль не просто сдавливала внутренние органы пациента, она также давила на его диафрагму, в результате чего у мужчины была отдышка, а затрудненный кровоток приводил к отеку ног.

Выяснить причину болезни помогли результаты МРТ. Операция продлилась шесть часов. Несмотря на сложность оперативного вмешательства серьезных осложнений у пациента удалось избежать.