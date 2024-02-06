6 февраля телеканал NHK показал стаю косаток, которые оказались в ловушке у берегов японского Хоккайдо. Млекопитающие не находят сил, чтобы выбраться из дрейфующих льдов. Если человек в ближайшие сутки не придет им на помощь, то косатки погибнут.

Очевидцы отмечают, что в ледяной ловушке оказалось 10-18 животных, среди которых порядка четырех детенышей. Косатки тратят много сил, чтобы пробиться через лед, но пока безуспешно.

Активисты уже обратились в российский МИД, чтобы русские спасатели помогли спасти красивых хищников. Времени на их спасение остается всё меньше, считает океанолог С. Мухамедов. В беседе с РИАН он пояснил, что помочь косаткам может любое ледовое судно, необязательно ледокол. Главное, чтобы корабль прошел на место. Он освободит среди льдов проход, по которому косатки смогут проплыть.

Если в ближайшие 20 часов этого не сделать, сказал специалист, животных «очень жаль». В 2015 году в этом же районе косатки уже попадали в ловушку дрейфующих льдов. Тогда большая часть животных погибла.