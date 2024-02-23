Певец Филипп Киркоров триумфально возвращается на российское ТВ. После появления на программе «Маска» в прежнем амплуа председателя жюри его снова позвали в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ, пишет портал 7days.ru.

Кроме того, Российское авторское общество приняло решение отказаться от суда с Киркоровым, так как певец действительно довольно легко пережил отмену из-за «голой» вечеринки.

А ведь многие предполагали, что все будет по-другому. Когда «поп-король» после отмены концертов улетел в США, появились слухи, что он там и останется, больше не вернется в Россию.

Но позже выяснилось, что Киркоров решал какие-то проблемы с недвижимостью. По возвращению домой он сразу отправился на Донбасс, где провел концерты для российских военнослужащих и привез гуманитарную помощь. Также он посетил госпиталь, дал обещание оплатить необходимые бойцам бионические протезы.

После поездки на Донбасс метка «неприкасаемого» была автоматически снята с Киркорова. Многие все еще возмущаются из-за его возвращения, но каналы продолжают приглашать певца на свои шоу. То есть, они уверены, что совсем скоро «голая» вечеринка забудется.