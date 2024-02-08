Американской звезде и «Человеку года» Тейлор Свифт на этот раз удалось избежать скандала. На концерте в Японии она едва не села на сцене мимо стула, но смогла собрать важные мышцы в кулак и продолжила петь как ни в чем не бывало.

О конфузе, который едва не случился на японском стадионе «Токио Доум», пишет TMZ. Во время исполнения хита «Vigilante S—t» Тейлор едва не плюхнулась на сцену при попытке сесть на стул, которого не оказалось на привычном месте. Спасли певицу накаченные ягодицы – она продолжила петь и танцевать вприсядку.

Ранее в Сети появились дипфейковый снимки, на которых Тейлор занимается сексом с футбольной командой на стадионе. Снимки создала нейросеть, однако это не спасло певицу от скандала. Фанаты даже запустили в ее защиту флешмоб. Да и как иначе, ведь Time именно Тейлор Свифт назвал «Человеком года», а Bild писал, что именно Eras Tour Тейлор спас американскую экономику в прошлом году.