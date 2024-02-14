Запрет на указание автором изобретения искусственного интеллекта (ИИ) был введен ведомством по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office). Об этом в своем материале сообщает портал TechCrunch.

Представители патентного ведомства США внесли в федеральный реестр документ, в котором указывается, что изобретателем или владельцем патента может быть зарегистрирован человек или группа людей. Таким образом, указать в качестве автора изобретения искусственный интеллект теперь не представляется возможным.

«Если завтра Конгресс США примет закон, согласно которому ИИ будет иметь равные с человеком права, то распоряжение USPTO просто отменят», – написали авторы материала.

Однако представители патентного ведомства США считают, что обладателем патента может быть только физическое лицо, которое придумало ИИ, либо использовало результаты работы нейросетей в своих исследованиях.