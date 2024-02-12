Сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, является директором «Дома Высоцкого на таганке». Он бережно хранит память об отце и все, что связанно с его жизнью и творчеством. Во время своего интервью с Вячеславом Манучаровым сын Высоцкого высказал о своем отношении к включению в школьную программу творчества знаменитого поэта, барда и актера.

«Он мог бы быть в обязательной школьной программе, но его там нет… Но уже есть наработки, нам есть с чего начать… Правда, со школьной программой все не так просто, это все нужно синхронизировать с историей», – отметил Никита Владимирович.

Никита Владимирович подчеркнул, что Высоцкий являлся и после смерти является достаточно влиятельной личностью ХХ века.

«Он из тех людей, кто цементирует нацию. И продолжает это делать, хотя его нет уже 43 года…», – подчеркнул сын Высоцкого.

Также наследник знаменитого поэта объяснил, почему для миллионов людей его отец является кумиром до сих пор.