Сценарий Харрисона Форда по первым «Звездным войнам» продан за более чем миллион рублей

Будущая звезда франшизы Джорджа Лукаса оставил в 1976 году текст сценария «Новой надежды» в лондонской квартире, снимаемой им на время киносъемок. Аукционная стоимость этого лота, согласно The Guardian, составила 10 795 фунтов стерлингов.

Четвертый вариант сценария первого фильма джедайской эпопеи с первоначальным названием «Приключения Люка Старкиллера», имел оценочную стоимость продажи 8000-12000 фунтов стерлингов и был приобретен в субботу (17 февраля) частным коллекционером из Австрии.

Сценарий с датой 15 марта 1976 года использовался Фордом, а затем был оставлен им в лондонской квартире, в которой исполнитель роли Хана Соло останавливался во время съемок на Elstree Studios в Хартфордшире.

Это документ неполный, он несвязанный и имеет страницы разного цвета, что обозначает внесенные исправления, а также включающий сцены и персонажей, которые были вырезаны при окончательной редакции.

На 56-й странице сценария Джордж Лукас разъяснял Форду циничность его персонажа, согласно аукциону Excalibur Auctions в Кингс-Лэнгли. Помимо сценария Харрисон Форд оставил в той квартире и другие предметы, включая графики съемок, список вызовов и сборники заметок. Все это было продано одним комплектом британскому покупателю за 4826 фунтов стерлингов (свыше 560 тыс. руб.).

Веха в истории «Звездных войн»

В последнем комплекте различных бумаг была также рукописная записка, которая, судя по всему, относилась к встрече Харрисона Форда и британского продюсера Роберта Уоттса.

Впоследствии Уоттс и Форд продолжили совместную работу в приключенческой франшизе Индиана Джонса: «В поисках утраченного ковчега» (1981 год), «Храм судьбы» (1983 год) и «Последний крестовый поход» (1989 год).

Карьера Харрисона Форда резко пошла вверх после того, как он сыграл Хана Соло в научно-фантастическом фильме 1977 года. Он появился в сиквелах оригинального фильма «Империя наносит ответный удар» (1980 год) и «Возвращение джедая» (1983 год), прежде чем повторить эту роль в «Пробуждении силы» (2015 год).

Создатель «Звездных войн» Лукас и режиссер Стивен Спилберг также выбрали Форда на роль археолога Индианы Джонса.

Появившиеся на субботнем аукционе предметы 50 лет хранились в частном доме в лондонском Ноттинг-Хилл. Его владельцы сдавали в 1976-м Форду два верхних этажа. По их словам, коллеги Форда по фильму – Кэрри Фишер, чьей ролью была принцесса Лея, и Марк Хэмилл, исполнивший роль Люка Скайуокера – неоднократно навещали актера во время его пребывания в Лондоне.

Джонатан Тород, аукционист Excalibur Auctions, заявил: «В ходе продажи были представлены конкурентные торги со всего мира за эти никогда ранее не публиковавшиеся части истории «Звездных войн».

«Хотя другие копии данного сценария уже поступали на рынок ранее, эта продажа стала новым рекордом для сценария «Стар Уолкера», который показывает, насколько личная история предметов заманчива для фанатов «Звездных войн».

«Личное происхождение делает их совершенно уникальными. Мы надеемся, что новые владельцы будут ценить эти артефакты так же, как и предыдущие».