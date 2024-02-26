Онкологические заболевания очень сложно поддаются лечению. Поэтому многие считают, что легче предупредить данную болезнь, чем затем бороться с ней всеми способами. Существует множество предположений, почему у человека возникает рак. Причем многие мифы являются устоявшимися, но необоснованными.

Доктор-онколог Ольга Уланкина рассказала о главных заблуждениях людей по поводу причин возникновения онкологии. По словам специалиста, очень многие считают, что рак чаще всего возникает у сладкоежек. Однако научных доказательств того, что новообразования дают рост, питаясь сахаром, на данный момент нет.

Однако доктор подчеркнула, что злоупотребление сладким может привести к другому заболеванию – ожирению, которое способно увеличить риск возникновения онкологии.

Кроме того, многие уверены, что излучение, возникающее от мобильных телефонов и WI-FI роутеров, может вызывать опухоль головного мозга. Но современные исследования доказывают, что излучаемые мобильными устройствами радиоволны не обладает достаточной энергией, чтобы повреждать клетки мозга, влияя на структуру ДНК.