Эндокринолог Екатерина Янг перечислила в своем Телеграм-канале основные причины возникновения лишнего веса. Одной из них является повышение уровня гормона кортизола, вырабатывающегося организмом во время стрессовых ситуаций. Этот гормон может не только влиять на чрезмерный набор жировых тканей, но и на проблемы с набором мышечной массы. Простыми словами, одни люди при стрессе полнеют, другие – сильно худеют и не могут набрать желаемый вес.

Кортизол оказывает влияние на углеводный обмен в организме, так как провоцирует повышение глюкозы и, как следствие, – инсулина. Но без углеводов надпочечники не смогут нормально функционировать. Поэтому исключать из своего рационы углеводы полностью нельзя.

По словам специалиста, следует отказаться от быстрых углеводов в рационе, а отдать предпочтения продуктам, содержащим сложные углеводы.