Кардиолог Анна Корневич рассказала, что изменение формы ногтей и утолщение кончиков пальцев может являться признаком кислородного голодания. Пальцы здорового человека должны быть ровными, а ногти гладкими с розовым оттенком. Но если организм испытывает длительное кислородное голодания, то кончики пальцев могут распухать, а ногти становятся выпуклыми.

Такое состояние чаще всего бывает у мужчин. Его называют «пальцы Гиппократа», так как именно древнегреческий философ впервые описал эту болезнь еще в V веке до нашей эры.

По словам Корневич, при проблемах с легкими или сердцем в организме происходит кислородное голодание. По итогу периферические ткани, включая конечности, испытывают нехватку кислорода, из-за чего происходит разрастание соединительной ткани.