Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова рассказала, что некоторые виды лекарственных препаратов не теряют своей эффективности и после истечения срока годности. По словам специалиста, некоторые виды лекарств можно принимать даже после «просрочки».

Ученые из управления по пищевым продуктам и лекарствам США (FDA) провели ряд исследований в отношении 122 медицинских препаратов. По итогу выяснилось, что 88% из исследуемых лекарств полностью сохранили свои свойства после истечения срока годности.

Среди препаратов, которые можно принимать по истечение срока годности, Баранова назвала антибиотики амоксициллин и ципрофлоксацин, антигистаминный препарат дифенгидрамин. Кроме того можно использовать в течение двух лет по завершению срока годности парацетамол. А противовирусные препараты тамифлю и релензе сохраняют свои лекарственные свойства на протяжении 15-ти и 10-ти лет соответственно.

Но рекордсменом, по словам специалиста, стали ампулы с анальгином. Исследуемое 53-летнее лекарство показало, что концентрация активного вещества в нем составила 99.7%. А к «бессрочным» при правильном хранении терапевт отнесла активированный уголь.