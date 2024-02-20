Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо назвала предпосылки, в разы повышающие риск возникновения ранней деменции. По словам специалиста, согласно новым исследованием, причиной возникновения деменции является вовсе не генетический фактор, как считалось ранее. Образ жизни, питание, стойкость иммунитета играют важную роль в определении рисков возникновения данного заболевания.

Доктор Шуппо выделила ряд основных, но не очевидных факторов, увеличивающих риск возникновения ранней деменции. И одной из самых основных является хроническое воспаление в организме.

«Вялотекущие воспалительные процессы в кишечнике, легких, ротоглотке, желудочно-кишечном тракте, которые мы привыкли не замечать в ритме современной жизни и часто не долечиваем, постоянно «триггерят» иммунитет», – отметила специалист.

Ольга Шуппо также добавила, что по итогу страдает не только орган, в котором происходит воспаление, но и все сосуды, в том числе и головного мозга. По итогу происходит кислородное голодание и нарушается функция головного мозга.