Врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко рассказала, к чему может привести самое распространенное нарушение сна – бессонница. Также специалист назвала методы борьбы с этим заболеванием.

По словам сомнолога, сон необходим живым организмам для отдыха, то есть для восстановления анаболических процессов в теле, и очистки головного мозга от крупных белковых ненужных молекул. Во время сна происходят процессы формирования и восстановления иммунитета, обмена веществ и обработки информации, полученной за период бодрствования. В среднем. Крепкий сон для человека должен составлять 7-9 часов в сутки.

Если продолжительность или качество сна нарушены, то человек постепенно начинает ощущать хроническую усталость, испытывать стресс. Нередко следствием бессонницы являются хронические головные боли, снижение иммунитета и концентрации внимания.

Специалист подчеркнула, что есть много методов борьбы с бессонницей, но каждый конкретный случай является индивидуальным, поэтому и лечение, соответственно, должно подбираться строго исходя из анамнеза пациента.