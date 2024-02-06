На 73 году жизни в Беларуси скончалась советско-белорусская актриса Елена Сафронова. Эту информацию 6 февраля подтвердили коллеги актрисы из Бобруйского театра драмы и комедии.

В 74-м году Елена Ивановна получила диплом киевского театрального института. В 81-м поступила на службу в Бобруйский театр, на сцене которого за 40 лет воплотила ярчайшие образы. На телеэкране актриса появлялась с 2011 года, снявшись в сериалах «Мухтар. Новый след», «Семейный детектив», фильме «Охота на гауляйтера».

Коллеги отзываются об Елена Сафроновой как о потрясающей драматической актрисе, замечательном человеке и истинном профессионале театрального искусства. До последних дней она оставалась на сцене. Прощание с актрисой пройдет в фойе Бобруйского театра 8 февраля. Причина смерти актрисы не озвучена.