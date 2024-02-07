Сибирские генетики вырастили искусственные ткани, которые полностью повторяют ткани мозга человека, пишет РГ-Наука. Это исследование позволит российским ученым лучше понять причины отклонений в мозговой деятельности, в том числе передающиеся по наследству.

Ученая из Института цитологии и генетики Академии наук Т. Шнайдер пояснила, что внимание исследователей сосредоточено на изучении HAR-элементов (участка генома). Изучать их во всем мире начали относительно недавно, но уже понятно, что за эволюцию именно эти участки генома изменялись меньше других у всех позвоночных, кроме человека. Возможно, именно быстрая эволюция HAR-элементов позволил предкам человека заговорить и научиться мыслить абстрактно.

Сибирские ученые планируют смоделировать на выращенном «мини-мозге» наследственные болезни двух типов. На исследования ученые получили грант Российского научного фонда. За два года она хотят лучше изучить влияние трансформаций генов на нейрогенез, понять механизмы развития сложных нарушений в работе мозга, чтобы в будущем искать методы предотвращения страшных наследственных болезней.