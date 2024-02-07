Группа хакеров провела масштабную DDoS-атаку на швейцарскую компанию, взломав около трех миллионов «умных» зубных щеток. Специалисты компании оценивают ущерб от хакерской атаки миллионами евро. Об этом в своем материале сообщает издание Tom’s Hardware.

Хакеры смогли обнаружить уязвимость в программном обеспечении «умных» зубных щеток, написанном на языке программирования Java. Гаджеты могли подключаться к смартфонам своих пользователей через специальное приложение для отслеживания статистики и привычек. При этом авторы материала не называют производителя зубных щеток, принимавших участие в DDoS-атаке.

«Недавний эксперимент Fortinet показал, что с момента подключения нового компьютера без антивируса к интернету в среднем проходит до его заражения вирусом 20 минут», – заявил специалист по кибербезопасности швейцарского филиала компании Fortinet Стефан Цюгер.

По его словам, злоумышленники постоянно проверяют уязвимость программного обеспечения «умных» гаджетов, способных подключаться к сети Интернет для использования их в хакерских атаках.