Бывший советник Офиса украинского президента Алексей Арестович (признан в РФ террористом и экстремистом) был замечен в Монако, в районе казино Монте-Карло. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграм-канале «Выпускайте Кракена».

В сообщении авторы ТГ написали, что сбежавший с территории Украины экс-советник Зеленского прогуливается по улицам Монако.

«Сытый, живой и довольный (Арестович – ред.). А ты, Мыкола, подыхай в окопе», – говорится в тексте под видеозаписью.

Алексей Арестович был снят на видео в компании неизвестного мужчины. Когда он увидел, что попал под прицел видеокамеры, то показал рукой знак “V”. Но после этого заявил автору, что съемка человека без его разрешения уголовно наказуема.

Ранее в средствах массовой информации появились данные, что Алексей Арестович уехал в Соединенные Штаты. В октябре 2023 года на Украине против него возбудили уголовное дело. Кроме того, он был внесен в список личностей на «Миротворец», где было указано, что он является «личностью, участвовавшей в актах гуманитарной агрессии против Украины».