Херсонский губернатор В. Сальдо подтвердил, что 27 февраля вражеские дроны атаковали Каховку и Новую Каховку, целясь в избирательные участки для проведения досрочного голосования за кандидата в президенты России. В Херсонской области выборы президента России проходят с 27 февраля по 3 марта.

Сальдо сообщил, что в первый день проголосовать смогли жители пяти муниципальных округов Херсонщины. Даже провокации террористов киевского режима не помешали людям прийти и реализовать своё конституционное право. Явка, заявил Сальдо, оказалась лучше прогнозируемой. Люди приходили, чтобы выбрать для страны, себя, своих детей будущее.

Сальдо уверен, что попытки Киева сорвать выборы на Херсонщине спланированы «далеко за океаном». Он также заявил о готовности лично выступить на суде, во время которого «главарь» киевского режима ответит на свои преступления и целенаправленное истребление собственного народа.