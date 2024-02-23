Пресс-служба Министерства обороны РФ опубликовала видеозапись, на которой старший матрос морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Белый» рассказывает, как вместе с сослуживцами проводил захват и зачистку укрепленных позиций противника.

«Недавно поставленная задача – захват и зачистка позиций противника. На протяжении четырех суток выполняли и успешно справились», – рассказал военнослужащий.

Боец рассказал, что ушел на СВО добровольцем. Он отметил, что хотел отдать долг и защитить свою страну. По словам военнослужащего он проходил обучение на полигоне во Владивостоке. Он поблагодарил своих инструкторов, хорошо подготовивших его вместе с товарищами для отправки в зону СВО. Военнослужащий был награжден за боевые заслуги орденом Мужества.

Напомним, что российские силы смогли занять самый укрепленный район противника – населенный пункт Авдеевку в ДНР. 18 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину, что Авдеевка полностью перешла под контроль российской армии.