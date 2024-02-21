Российские ВС используют в зоне проведения специальной военной операции беспилотники, способные сбивать с толку вражескую РЭБ. Об этом рассказал командир подразделения операторов дронов с позывным «Омут».

Он пояснил, что беспилотники оснащены специальной системой ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочих частот). Она обеспечивает смену частоты прямо во время полета БПЛА. Это осуществляется очень быстро, из-за частоты начинают быстро изменяться, что осложняет РЭБ противника процесс противодействия дрону.

«Омут» также отметил, что в РФ подобная технология появилась совсем недавно. В дронах ВСУ и в западных моделях ее нет.

Командир отметил, что инженеры сейчас работают и над FPV-дронами, чтобы их искусственный интеллект более эффективно идентифицировал наземные цели.