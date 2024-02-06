Российские исследователи собрали в Антарктиде образцы уникального льда, который образовался больше миллиона лет назад, сообщает ТАСС-Наука.

Чтобы достать на поверхность уникальный лед, российские исследователи 69 антарктической экспедиции на станции «Восток» пробурили скважину глубиной более 3 тысяч метров. При бурении были извлечены ледяные образцы, возраст которых, по предварительным оценкам, превышает миллион лет.

Извлеченные образцы доставил на корабль «Академик Федоров». Их особенная научная ценность заключается в том, что образцы позволят изучить переход атмосферного льда в озерный. Ученые уже установили, что лед с озерной глади о. Восток намерз на подошву ледника, пояснили в Русском географическом обществе.

Первичное изучение образцы прошли в холодной лаборатории на станции «Восток». Исследователи замерили количество пузырьков воздуха, затем герметично упаковали образцы и отправили для дальнейшего изучения в ААНИИ.