Искусственный интеллект Сбера GigaChat успешно прошел тестирование и ответил на вопросы экзаменационного билета по направлению подготовки «Лечебное дело» для получения квалификации «врач-лечебник». Ответы на вопросы проверяла экзаменационная комиссия, состоящая из профессоров хирургии, гинекологии, терапии и акушерства Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова. В итоге нейросеть набрала 4 балла.

«Наша нейросетевая модель GigaChat развивается очень быстро, осваивая все новые области знаний. Мы с партнерами по всей стране продолжим развивать цифровые решения и технологии для медицины и здоровья. Сегодня хотелось бы отметить роль и поблагодарить сотрудников Центра Алмазова, которые обеспечивают контроль за обучением модели и ее валидацию. Первый этап – сдача экзамена на врача – пройден. Впереди новые задачи и открытие новых прикладных решений на базе существующих возможностей», – заявил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

По его словам, в перспективе нейросеть от Сбера может лечь в основу создания помощника врача и пациента для обеспечения нового уровня заботы о здоровье для каждого человека. При этом доктора смогут использовать нейросеть в качестве помощника для назначения лечения пациентов в ближайшем будущем.