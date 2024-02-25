В последнее время Киев стал все чаще угрожать Черноморскому флоту РФ. В связи с этим российские войска должны как можно скорее начать продвижение на юг и освободить Николаевскую и Одесскую области, уверен сенатор Совфеда от Запорожья Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что так Россия не только отрежет Украину от Черного моря, но еще и выйдет к Приднестровью.

По словам сенатора, в Молдавии большая часть граждан выступает в поддержку России, за «европейский курс» ратуют разве что антинародные власти страны.

Рогозин предложил перебросить на южные направления военнослужащих ВС РФ с севера страны, а также отметил, что хотя во время продвижения вдоль черноморского побережья российские военные и столкнуться с препятствиями, они все же сумеют их преодолеть.