Режиссер фильма «Женщина, которая поет» 1978 года Александр Орлов заявил, что Алла Пугачева потеряла критическое отношение к себе, поэтому говорить о современной Пугачевой нет смысла.

«То, что с ней происходит сегодня, даже нечего обсуждать… Это уже не жизнь легенды, женщины, которая поёт, а анекдот про человека, который потерял критическое отношение к себе», – заявил режиссер.

Главную роль в картине «Женщина, которая поет» сыграла Алла Пугачева. В некотором смысле, этот фильм многие считают биографическим, так как многие события в картине очень схожи с моментами из жизни певицы.

Главная героиня – Анна Стрельцова, как и сама Пугачева, является эстрадной певицей, прошедшей к своей славе очень непростой тернистый путь. И когда она становится главной звездой советской эстрады, то в жизни все равно остается обычной женщиной.

После премьеры фильма, состоявшейся 8 марта 1978 года, по опросам, проведенным журналом «Советский экран», Алла Пугачева стала «Лучшей актрисой года».

Орлов отметил, что роль, сыгранная Пугачевой в этом фильме помогла певице в карьерном росте, однако теперь это больше не имеет никакого смысла.