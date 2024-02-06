2 июля 2025 года может состояться премьера новой части фильма «Мир Юрского периода». Сообщается, что это будет совершенно новая история с другими персонажами.

Режиссером новой части станет скорее всего Дэвид Литч, снявший комедийные экшены «Быстрее пули» и «Дэдпул 2». Пока он только ведет переговоры, однако инсайдеры уверены, что именно Литчу доверят съемку.

Актеры Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Лора Дерн, Сэм Нил и другие не намерены возвращаться во франшизу. Поэтому режиссеру придется с нуля набирать актеров. Кроме того, уже анонсирована принципиально новая сюжетная линия. Однако подробности создатели пока не раскрывают.

Автором сценария станет Дэви Кепп. Именно он написал самую первую часть «Парка Юрского периода», где главную роль сыграл Сэм Нил.