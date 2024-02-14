Компания Open AI запустила в тестовом режиме новую функцию своего чат-бот ChatGPT – контроль памяти. Благодаря нововведению пользователи нейросети смогут определять, что чат-бот должен запомнить, а что забыть. Об этом сообщает компания Open AI в своем блоге, опубликованном на официальном портале.

Некоторые пользователи уже смогли оценить преимущества новой функции, получив доступ к контролю памяти ChatGPT в настойках чат-бота. При этом пользователи могут редактировать информацию, которую нейросеть должна будет запоминать. Также существует возможность полностью отключить данную функцию.

По словам разработчиков, новая опция позволит чат-боту запоминать важные данные во время диалога с пользователями. Например, если человек укажет, что он обычно тратит на тренировку в спортзале около полутора часов, то нейросеть будет учитывать данную информацию при составлении расписания или плана занятий в спортзале.