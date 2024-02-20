Россиянин Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет Ми-8 из России на Украину, по предварительным данным, был убит в Испании. Причина убийства перебежчика неизвестна, так как расследование проводится под грифом секретности. Издание РИА Новости обратилось в пресс-службу гражданской гвардии королевства, чтобы выяснить детали.

«На данный момент мы проводим внутреннее расследование, детали которого засекречены. Дополнительную информацию будут давать власти иностранного государства», – ответили в пресс-службе на запрос журналистов.

В пресс-службе также отказались официально подтвердить, что погибшим действительно является Максим Кузьминов. Также не сообщили никаких деталей расследования, кроме того, что следователями были обнаружены поддельные документы.

Напомним, 19 января украинское информационное агентство УНИАН, ссылаясь на испанские СМИ, сообщило о гибели, предположительно Максима Кузьминова. Тело было обнаружено в муниципалитете Вильяхойос в Испании. В ГУР Минобороны Украины заявили, что убитым действительно является российский перебежчик Максим Кузьминов.