С января 2024 года компания Avast ушла с российского рынка. Теперь в РФ не работают одноименный антивирус, еще одна программа для борьбы с компьютерными вирусами AVG и утилита для очистки Windows CCleaner.

При попытке запустить любую из этих программ пользователь получает сообщение, что «по месту вашего пребывания» ее использовать невозможно.

Впрочем, обходные пути все еще остаются. Традиционно можно использовать VPN либо немного повозиться и сменить DNS. Оба подхода дают возможность обойти установленную разработчиком блокировку.

Компания Avast приняла решение о блокировке своих программ в России еще 29 января 2023 года. Тогда прекратили работу антивирусы. Утилита CCleaner оставалась доступной в течение года.