Продюсер Владимир Киселев рассказал журналистам издания Daily Moscow, что многие артисты отказываются выступать на одной сцене с Ярославом Дроновым (SHAMAN) из-за его бешенной популярности.

По словам Киселева, SHAMAN назвался «самым патриотичным певцом», а другим артистам от этого даже обидно. Большие артисты не желают выглядеть «свитой» у молодого амбициозного исполнителя, поэтому и не соглашаются выступать на одной сцене с ним.

«А они не патриоты — Коля Басков, Расторгуев? Как так можно говорить», – задался вопросом Киселев.

Кроме того, продюсер подчеркнул, что в использование слово «самый» в современном шоу-бизнесе является некорректным. Он считает, что артистам следует заменить «самый» на «один из».

Киселев также отметил, что российские артисты не завидуют популярности Ярослава Дронова, ведь каждый из них прошел свой нелегкий путь к обретению популярности.