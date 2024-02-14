Российский посол в Канаде О. Степанов рассказал, как на интервью российского президента В. Путина отреагировали обычные канадцы, а как – журналисты госмедиа.

В эфире радио «КП» Степанов предложил посмотреть социальные сети, которыми пользуются канадцы. Там можно увидеть тысячи восторженных комментариев по поводу интервью Путина Карлсону.

Другая реакция наблюдалась со стороны госмедиа. Их в Канаде большинство, подчеркнул дипломат. Государственные издания и телеканалы предпочли не заметить интервью, которое обсуждал весь мир. Такая позиция, уверен Степанов, очень характерна для тех, кто закрывает глаза на правду. Главное, сказал он, что все посылы Путина «дошли до обычных канадцев».

Интервью Путина Карлсону просмотрели миллиард раз. Сам американский журналист признал, что на Западе звучит очень много лжи о России. Business Insider писал, что критика западных политиков в адрес собеседников лишь повысила популярность беседы среди обычных граждан.