Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти и многие другие российские знаменитости серьезно поплатились за свое участие в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Запланированные на весь год концерты в России были отменены, а сами артисты решили уехать из страны. Как стало известно, некоторые «отмененные» артисты решили заработать на частных вечеринках в Дубае.

Глава концертного агентства «ПроКонцерт» Евгений Морозов высказал свое мнение по поводу возможного заработка российских артистов в Арабских Эмиратах. По его словам, уехавшие из РФ артисты не смогут заработать такие же гонорары в ОАЭ, какие они получали за свои выступления в нашей стране. По его словам, у них там будет работа, однако сделать «многомиллионный чес», как это было ранее в России, они больше не смогут.

Морозов подчеркнул, что для местного населения в ОАЭ публичное прослушивание музыки запрещено. Потенциальные зрители для российских звезд в арабских странах есть, однако процент тех, кто действительно готов заплатить деньги за посещение концерта – очень мал.