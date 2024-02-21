Специальная военная операция ВС РФ подходит к логическому завершению. Однако и после этого конфликт будет продолжаться, уверен экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.

Он отметил, что если прошлым летом у Киева был мизерный шанс восстановить контроль над Крымом, что сейчас о полуострове придется забыть. ВСУ нужно уходить в оборону, чтобы не потерять новые территории.

Также польский генерал повторил свои слова, сказанные в начале конфликта. Тогда он отметил, что победителей в противостоянии РФ и Украины не будет. Поэтому нужно искать такие решения, которые позволят заморозить боевые действия, заняться восстановлением Украины и задействовать корейский сценарий для ее разделения.