Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о результатах ракетного удара ВС РФ по Днепропетровску. Он сообщил РИА Новости, что в городе уничтожены производственные помещения Южного машиностроительного завода, в которых осуществлялась сборка беспилотников для ВСУ, а также нефтебаза.

На фото, представленных подпольщиком, запечатлена атака на нефтебазу, после которой в небо поднялись огромные столбы черного дыма. Киев ранее подтвердил эту информацию, но сообщил, что на одном из предприятий возник пожар одного из топливных резервуаров.

«Также поступила информация о поражении Южного машиностроительного завода, в цехах которого осуществлялась сборка новых беспилотных летательных аппаратов», – отметил Лебедев.

Напомним, ВСУ получают от Запада комплектующие для БПЛА, а затем производят их сборку на своих предприятиях.