Мексиканские археологи обнаружили под «городом мертвых» Митла загадочные подземные туннели и объяснили, зачем древние сапатеки их построили.

Экспедицию ученые начали с обследования церкви апостола Павла, которую испанцы построили на руинах древнего «города мертвых» в XVII веке. Местная легенда гласит, что церковь построена как раз на входе в некий мистический лабиринт. Площадь, на которой стоит церковь, окружают 4 кургана, в которых археологи нашли пустоты. А затем при помощи радаров обнаружили и лабиринт, который был построен в 1200 г. н. э.

Ученые считают, что сапатеки построили под своим городом подземные лабиринты, чтобы каждый мог дойти по ним до царства мертвых. Они были уверены, что только сложный путь по запутанным тоннелям позволяет перебраться из мира живых в мир мертвых.