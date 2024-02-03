Почему красное вино приводит к головной боли чаще, чем другой алкоголь

Многие люди, отмечает The Washington Post, жалуются на головные боли, возникающие именно после красного вина. В чем причины этого явления и как справляться с ним.

«Возможно, миллионы – многие миллионы – людей страдают от подобных головных болей», – заявил профессор-невролог Моррис Левин, глава «Центра головной боли» в Калифорнийском университете.

Исследования подтверждают неофициальные данные о том, что алкоголь способствует развитию головных болей у некоторых людей. Согласно метаанализу, выполненному специалистами Массачусетского университета (2017 г.), чаще всего виновником головных болей было красное вино, за ним следовали крепкие спиртные напитки, белое вино, а затем пиво или игристое вино.

По словам специалиста по головной боли Чиа-Чун Чианг, доцента кафедры неврологии в клинике Майо, очень похоже, что существует еще более сильная связь между людьми, страдающими головными болями, такими как мигрень. В исследовании нидерландских неврологов (2019 г.) отмечалось, что почти среди 2200 страдающих мигренью пациентов примерно каждый третий сообщил, что приступы боли провоцировал алкоголь, а большинство – почти 78% – заявили, что вино, особенно красное, приводит к приступам мигрени.

Алкоголь и головная боль

У экспертов есть некоторые гипотезы о том, что в красном вине способно вызывать головные боли, однако, по их словам, точная причина до конца не установлена.

«Само то, как именно алкоголь вызывает головные боли и почему лишь некоторые люди испытывают эти боли, остается загадкой», – сообщил нейробиолог Аарон Уайт из Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму (NIAAA).

Некоторые люди могут быть особенно чувствительны к дубильным веществам в винограде, к гистаминам или сульфитам, образующимся в результате ферментации, или к дополнительным сульфитам, добавляемым виноделами ради сохранения вина. Возможно, существует множество разных причин, которые различно влияют на употребляющих вино, считают эксперты.

Совсем недавно новое исследование, выполненное учеными Калифорнийского университета (2023 г.) показало, что одной из причин мигрени после красного вина может быть кверцетин – антиоксидант, содержащийся в винограде.

Ферменты печени преобразуют алкоголь (этанол) в токсичный ацетальдегид, а затем в ацетат, безвредную молекулу, которая различным образом служит организму. Если ацетальдегид не расщепляется должным образом, он может накапливаться в крови и вызывать реакцию алкогольного прилива, включающую головные боли. На основании этого американские исследователи предположили, что ацетальдегид также может вызывать головные боли от красного вина.

Кверцетин заставляет организм вырабатывать глюкуронид кверцетина, который способен ослабить выработку в печени ферментов, расщепляющий ацетальдегид. Это приводит к его накоплению, что, в свою очередь, может привести к головным болям, утверждает винный химик Эндрю Уотерхаус, соавтор исследования.

«Вашингтон пост» отмечает, что исследование о кверцетине, опубликованное в ноябре 2023-го, проводилось только в лаборатории, не на людях. Впрочем, исследователи Калифорнийского университета планируют проведение полноценного клинического исследования, чтобы проверить свою теорию.

Как избавиться от «винной» мигрени

Люди, в том числе выходцы из Азии, у которых на уровне генетики отсутствует фермент, расщепляющий ацетальдегид, а также те, у кого наблюдаются покраснения кожи, возможно, предпочтут избегать употребления алкоголя, включая красное вино. Кроме того, тем, у кого возникают сильные головные боли после употребления алкоголя, также правильнее полностью отказаться от него.

Но те люди, у которых лишь время от времени возникает головная боль после употребления красного вина, считают эксперты, могут предпринять некоторые шаги, чтобы облегчить ее.

Им подойдут более дешевые красные вина. Дело в том, что виноград, используемый для производства недорогих вин, выращивается на сильнорослых лозах и получает меньше солнечного света – и, скорее всего, меньше кверцетина, поскольку этот флавоноид имеет тенденцию образовываться в винограде, получающем большом объем солнечного излучения, утверждают Левин и Уотерхаус, соавторы исследования кверцетина.

Невролог Моррис Левин рекомендует попробовать более легкие красные вина, такие как «пино-нуар». Согласно исследованию, такие вина кажутся в некоторой степени подходящими, поскольку у них более низкий уровень кверцетина.

Прежде чем употребить вино, съешьте что-нибудь или сытно перекусите, поскольку пища способствует замедлению всасывания алкоголя, что потенциально ограничивает побочные эффекты, включая головные боли. Кроме того, избегайте обезвоживания организма.

Также людям, страдающим головными болями, такими как мигрень, следует принимать назначенные лекарства, чтобы контролировать эти ощущения. Тогда в некоторых случаях красное вино перестанет быть провоцирующим фактором, считает Чиа-Чун Чианг, помимо прочего являющаяся экспертом «Американского фонда борьбы с мигренью».