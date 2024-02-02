ДНК-вакцинация может вызывать устойчивый многолетний иммунитет против ВИЧ, обусловленный CD8+ Т-клетками. Об этом свидетельствуют результаты успешных испытаний ДНК-вакцины на животных. Исследование ученых было опубликовано в журнале Plos One.

Как следует из исследования ученых, ДНК-вакцины были усилены белком PD-1, играющим одну из ведущих ролей в процессе дифференцирования иммунных клеток. Новый вариант ДНК-вакцины ученые сначала протестировали на подопытных мышах. Результаты эксперимента показали, что новая стратегия позволяет более эффективно доставлять антиген (фрагмент вируса) дендритным клеткам, которые представляют его рецепторам Т-клеток для инициации иммунного ответа.

В 2021 году закончились двухлетние испытания вакцины pRhPD1-p27 с усиленным PD-1 против вируса иммунодефицита обезьян и человека (SHIV) на макаках-резусах. Ученые отметили у подопытных обезьян устойчивый контроль над уровнем SHIVSF162P3CN, что свидетельствует об опосредовано сильном CD8+ Т-клеточном ответе. В настоящий момент животные уже шесть лет живут без необходимости применения антиретровирусной терапии.