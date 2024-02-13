В одной из питерских школ 14-летний учащийся неудачно выполнил упражнение при сдаче нормативов ГТО, в результате чего оказался в больнице с серьезной травмой.

Как пишет «Фонтанка», в одну из детских горбольниц поступил 14-летний пациент. Его привезли из школы Василеостровского района Петербурга. При осмотре хирург обнаружил у подростка серьезную травму промежности, которая потребовала наложения швов.

В результате разбирательства выяснилось, что во время выполнения одного из упражнений комплекса ГТО школьник неудачно упал и угодил промежностью на краю стола. В результате школьник получил серьезную травму. О прогнозах врачей и самочувствии пострадавшего издание не сообщает. В учебном заведении комментировать инцидент не стали.