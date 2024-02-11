На мероприятии Big Love Show телеведущая и певица Ольга Бузова жестко прошлась по бывшему продюсеру Лободы Нателле Крапивиной, ранее обвинившей знаменитость в алкоголизме.

«Мой фокус направлен не на Наталью Крапивину, а на других людей, на мою новую программу, на запись новых песен. Я вообще люблю людям говорить и смотреть в глаза. На протяжении моей 20-летней карьеры про меня все за глаза говорят, а я вам в глаза говорю и рассказываю все!», – заявила Бузова.

Также она высказала предположение, что Крапивина ей просто завидует. Она напомнила, что в 2021 году комментатор Губерниев задавал ей вопрос об употреблении коньяка и тогда он был закрыт. Но Крапивина все же решила продолжить тему.